Водителям рассказали, как проверить работу кондиционера перед жарой 

Автодом назвал три действия для проверки кондиционера после зимы

Кондиционер после холодов можно проверить несколькими простыми способами. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил заместитель гендиректора «Автодома» Роман Тимашов.

«Необходимо проверить радиатор кондиционера на целостность и чистоту, затем – оценить состояние приводного ремня: на нем не должно быть трещин, расслоений и других повреждений», — сказал Тимашов.

Далее надо включить кондиционер с открытым капотом — должен быть слышен характерный щелчок муфты компрессора. При этом сам компрессор не должен издавать дополнительные звуки. Из дефлекторов в салоне должен пойти охлажденный воздух.

Тимашов отмечает, что, если определить температуру «на глаз» сложно, можно аккуратно потрогать трубки кондиционера: толстая трубка должна быть холодной, а тонкая — горячей. Манипуляции следует проводить осторожно, так как двигатель работает.

