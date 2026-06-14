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Автомобили

Автомобили Volga будут отзываться на фразу «Привет, Volga»

Motor: в автомобилях Volga будет фирменный голосовой ассистент
Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

В автомобилях Volga появится фирменный голосовой ассистент. Как только водитель или пассажир произнесут кодовую фразу «Привет, Волга», бортовая электроника самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. Об этом сообщает журнал Motor со ссылкой на одного из дилеров марки Volga на примере кроссовера Volga K50.

Кроссовер Volga K50, представляющий собой Geely Monjaro с оригинальной решеткой радиатора, станет флагманом бренда Volga. Стоимость модели составит от 4,2 млн рублей, уточняет издание.

До этого сообщалось, что в автосалоны марки Volga завезли первые автомобили.

Старт продаж намечен на 19 июня. Сам список дилерских центров пока не опубликован официально, уточнила «Газета.Ru».

В гамму моделей войдут кроссоверы Volga K40 (Geely Atlas) и Volga K50 (Geely Monjaro), а также седан Volga C50 (Geely Preface), которые уже начали собирать на бывшей сборочной линии Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Площадка принадлежит АО «Производство легковых автомобилей».

Ранее из Lada Granta сделали катафалк и теперь продают.

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