«Волжары» и «Волгатласы»: в автосалонах появились автомобили Volga

В автосалонах возрожденной марки Volga появились первые экземпляры автомобилей. Старт продаж намечен на 19 июня, сообщает Telegram-канал Volgalla. Сам список дилерских центров пока не опубликован официально, уточнила «Газета.Ru».

В гамму моделей войдут кроссоверы Volga K40 (Geely Atlas) и Volga K50 (Geely Monjaro), а также седан Volga C50 (Geely Preface), которые уже начали собирать на бывшей сборочной линии Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Площадка принадлежит АО «Производство легковых автомобилей».

Российский автопроизводитель Volga впервые публично продемонстрировал свой флагманский кроссовер K50 на Петербургском международном экономическом форуме. Премьера модели состоялась в павильоне форума, где гости и участники мероприятия могли увидеть новинку вживую.

До этого сообщалось, что кроссовер Volga K40 будет стоить от 2,75 млн рублей и доступен с двумя двигателями: 1,5-литровым турбо на 147 сил (7-ступенчатый «робот») либо с 2-литровым мотором на 200 сил (8-ступенчатый автомат и полный привод).

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