Из Lada Granta сделали катафалк и теперь продают

Нижегородская компания «ПрофМобиль НН» начала предлагать специальную версию Lada Granta для ритуальных служб. Стоимость фургона составляет 2,8 млн рублей. Об этом сообщает журнал Motor.
В набор специального оборудования входят выдвижной подиум для гроба по левому борту длиной 2300 мм, а также специальные оградительные поручни вокруг подиума, уточняет издание.
Продолжают список бактерицидный облучатель и выносные опоры, на которые устанавливается гроб. Также предусмотрены места для размещения венков, крышки гроба и лопат.
До этого стало известно, сколько денег готовы потратить россияне на покупку авто с пробегом.
Средняя сумма, которую жители России готовы потратить на покупку автомобиля с пробегом, в 2026 году составила 1,9 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат» по итогам опросов, проведенных среди россиян.
Как отметили специалисты агентства, год назад желаемая цена такой покупки была выше и достигала 2,3 млн рублей. Таким образом, средняя сумма, на которую рассчитывают покупатели при выборе подержанной машины, снизилась на 400 тыс. рублей.
Ранее продажи новых автомобилей европейских брендов удвоились в России.