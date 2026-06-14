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Автомобили

Из Lada Granta сделали катафалк и теперь продают

В России наладили выпуск катафалков на базе Lada Granta
Авито

Нижегородская компания «ПрофМобиль НН» начала предлагать специальную версию Lada Granta для ритуальных служб. Стоимость фургона составляет 2,8 млн рублей. Об этом сообщает журнал Motor.

В набор специального оборудования входят выдвижной подиум для гроба по левому борту длиной 2300 мм, а также специальные оградительные поручни вокруг подиума, уточняет издание.

Продолжают список бактерицидный облучатель и выносные опоры, на которые устанавливается гроб. Также предусмотрены места для размещения венков, крышки гроба и лопат.

До этого стало известно, сколько денег готовы потратить россияне на покупку авто с пробегом.

Средняя сумма, которую жители России готовы потратить на покупку автомобиля с пробегом, в 2026 году составила 1,9 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат» по итогам опросов, проведенных среди россиян.

Как отметили специалисты агентства, год назад желаемая цена такой покупки была выше и достигала 2,3 млн рублей. Таким образом, средняя сумма, на которую рассчитывают покупатели при выборе подержанной машины, снизилась на 400 тыс. рублей.

Ранее продажи новых автомобилей европейских брендов удвоились в России.

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