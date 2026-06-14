Последствия ДТП, парализовавшего КАД, попали на видео

В Петербурге крупное ДТП стало причиной пробки на КАД

Массовая авария собрала пробку на 41-м километре внешней стороны КАД днем 14 июня. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Как позднее уточнили сотрудники МВД, в ДТП пострадали пять автомобилей.

На месте происшествия работали несколько машин скорой помощи и пожарные.

Как выяснил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», медики госпитализировали двух пассажиров «Лады» с сотрясением мозга.

«На дороге был затор, я ехал 110, увидел уплотнение, не успел затормозить. Я водитель самой пострадавшей машины, двое пассажиров госпитализировали с сотрясением», — отметил собеседник Telegram-канала. Его Lada также получила удар сзади от Volvo.

В кроссовере Haval красного цвета пострадал ребенок в возрасте около 9 лет — предварительно, он травмировал руку.

До этого в Дербенте водитель «Лады» не заметил траншею глубиной 1,5 метра.

Автомобиль ВАЗ-2114 провалился в глубокую яму, выкопанную коммунальными службами для проведения работ. Последствия ДТП были зафиксированы очевидцами на видео.

В ролике видно, что глубина траншеи составляет около 1,5 метров, а машина почти полностью ушла под землю.

«Там кирпич [знак 3.1 «Въезд запрещен»] стоит в 2-3х местах, просто летать не надо было», — уточняют местные жители.

Ранее пешеход после конфликта на дороге устроил погоню с бензопилой.