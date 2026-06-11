В Южной Корее мужчина изрезал таксиста из-за спора о дороге

В Южной Корее апелляционный суд подтвердил приговор 22-летнему мужчине, который изрезал ножом таксиста и угнал его машину, сообщает Yonhap News Agency.

Инцидент произошел 26 июня прошлого года в городе Хвасон. Пассажир поссорился с 60-летним водителем из-за маршрута: 30 минут он не мог найти нужный адрес.

Злоумышленник нанес таксисту десятки ножевых ранений, угнал авто и скрылся. Водитель не выжил. При побеге мужчина сбил двух свидетелей — один получил переломы, другая — ушибы. Через час его задержали в Сеуле.

Первая инстанция приговорила злоумышленника к 35 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на невменяемости мужчины, но апелляция 11 июня отклонила жалобу. Судьи заявили: даже при психическом расстройстве снижать срок неоправданно.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в реку, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Ранее сообщалось, что сын бывшего премьера Италии разбился в аварии.