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Автомобили

Названы 5 самых дешевых минивэнов в России

Sollers SF1 и BAW MPV M7вошли в список самых дешевых минивэнов в РФ
Sollers

Специалисты «Автоновости дня» составили список из пяти самых доступных новых минивэнов на российском рынке.

Первое место в списке занял Sollers SF1 (от 2,3 млн рублей) с 1,5-литровым турбомотором на 136 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». На втором месте — BAW MPV M7 (от 2,6 млн рублей) с 2,0-литровым 144-сильным атмосферником и 8-ступенчатым «автоматом». Тройку лидеров замыкает SKM M7 от АвтоВАЗа (от 2,9 млн рублей), который оснащается 2,0-литровым двигателем (137 л.с.) и 5-ступенчатой МКП.

Четвертым стал Forthing Yacht (от 3,4 млн рублей с учетом скидок) с турбомотором Mitsubishi (176 или 197 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом». Завершает рейтинг Haima 7x (от 3,6 до 3,9 млн рублей) с 1,6-литровым турбодвигателем (182 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом».

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.

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