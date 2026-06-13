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Видео: маршрутка столкнулась с грузовиком в Подмосковье, 13 человек пострадали

В Подмосковье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек, еще один не выжил

В подмосковном Звенигороде произошло ДТП с маршрутным такси и грузовиком, сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«По данным 112, авария произошла на Луцинском шоссе в Звенигороде. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком. Обстоятельства произошедшего выясняются», — отмечается в публикации.

В аварии пострадали 13 человек, еще одному выжить не удалось, утверждает «112».

На кадрах с места происшествия видно, что маршрутная «Газель» завалилась набок на отбойник трассы. Рядом находятся люди и разбросаны вещи. На левом боку автобуса видны механические повреждения, панель кузова вмята в салон и разбиты стекла.

До этого в Москве произошло ДТП с автобусом и такси. Автобус в момент аварии резко перестроился в левый ряд.

Ранее на автобус с пассажирами в Подмосковье рухнула береза.

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