Видео: маршрутка столкнулась с грузовиком в Подмосковье, 13 человек пострадали

В подмосковном Звенигороде произошло ДТП с маршрутным такси и грузовиком, сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись последствий инцидента.
«По данным 112, авария произошла на Луцинском шоссе в Звенигороде. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком. Обстоятельства произошедшего выясняются», — отмечается в публикации.
В аварии пострадали 13 человек, еще одному выжить не удалось, утверждает «112».
На кадрах с места происшествия видно, что маршрутная «Газель» завалилась набок на отбойник трассы. Рядом находятся люди и разбросаны вещи. На левом боку автобуса видны механические повреждения, панель кузова вмята в салон и разбиты стекла.
До этого в Москве произошло ДТП с автобусом и такси. Автобус в момент аварии резко перестроился в левый ряд.
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