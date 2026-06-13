Чуть не разорвали: гаишники сиреной и мигалкой отогнали стаю бездомных собак от девушки

В Кабардино-Балкарии сотрудники ДПС спасли девушку от собак сиреной и мигалкой

В Прохладном (Кабардино-Балкария) сотрудники ДПС спасли девушку, на которую напала стая бездомных собак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Бездомные собаки чуть не разорвали девушку с домашним питомцем в КБР. Отогнать свору смог только экипаж ДПС, проезжавший мимо», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что девушка с собакой на поводке стоит на тротуаре рядом с пешеходным переходом. К ней с агрессивным лаем приближаются не менее шести бездомных животных. В момент, когда бродячие собаки окружили девушку с питомцем, к перекрестку подъехал экипаж ДПС на служебном Hyundai Solaris.

Полицейские включили световые и звуковые спецсигналы и остановились у пешеходного перехода. Услышав звуки сирены, собаки отбежали от девушки. После этого она смогла перейти дорогу.

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