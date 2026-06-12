В ДНР временно запретили выезд детей на отдых в другие регионы

Штаб обороны ДНР приостановил отправку детей на отдых в другие регионы

Штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) в целях безопасности приостановил отправку организованных детских групп на отдых в другие регионы. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации главы республики.

Кроме того, с 12 июня в ДНР в регионе запретили пассажирские перевозки по ночам, с 21:00 до 05:00 часов.

В ночь на 3 июня автобус с пассажирами следовал из Подольска в Симферополь. Когда транспорт находился в Енакиево (ДНР), его атаковал украинский беспилотник.

Всего на рейс зарегистрировались 53 человека, из них 12 получили травмы, еще восемь спасти не удалось. По данным медиков, в транспорте находились жители разных регионов России и граждане Польши.

Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в МИД России заявили, что Москва будет добиваться международного осуждения произошедшего и не исключает жесткого ответа на атаку.

Ранее пассажир атакованного дроном в ДНР автобуса рассказал, как ему удалось спастись.