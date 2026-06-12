В ДНР ввели запрет на ночные пассажирские перевозки

В ДНР запретили пассажирские перевозки с 21:00 до 05:00

Штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) в целях безопасности запретил в регионе пассажирские перевозки по ночам. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона.

«С 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21:00 до 05:00 часов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе временно приостановили отправку организованных групп детей на отдых за пределы территории ДНР.

В ночь на 3 июня автобус с пассажирами следовал из Подольска в Симферополь. Когда транспорт находился в Енакиево (ДНР), его атаковал украинский беспилотник.

Всего на рейс зарегистрировались 53 человека, из них 12 получили травмы, еще восемь спасти не удалось. По данным медиков, в транспорте находились жители разных регионов России и граждане Польши.

Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в МИД России заявили, что Москва будет добиваться международного осуждения произошедшего и не исключает жесткого ответа на атаку.

Ранее пассажир атакованного дроном в ДНР автобуса рассказал, как ему удалось спастись.