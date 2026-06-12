В Госдуме предложили проводить техосмотр автомобилей удаленно

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой провести эксперимент по внедрению полностью дистанционного техосмотра транспортных средств в России. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. Об этом сообщает РИА Новости.

По замыслу авторов проекта, дистанционный техосмотр должен проводиться аккредитованным оператором с участием технического эксперта. Проверка будет осуществляться с помощью видеосъемки или онлайн-связи, а результат оформят цифровым листом осмотра. Диагностическую карту предложено подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дистанционно эксперт сможет оценить идентификационные признаки автомобиля, госномер, VIN-код, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов.

На первом этапе эксперимент предлагается распространить на транспортные средства с пониженным уровнем риска. Для автобусов, машин для перевозки детей, такси и автомобилей, перевозящих опасные грузы, предлагается сохранить очный порядок или ввести дополнительные условия после анализа результатов пилотного проекта.

В Госдуме уверены, что новая система повысит доступность техосмотра для граждан и малого бизнеса, сократит временные затраты и снизит нагрузку на стационарные пункты, сохранив при этом необходимый уровень безопасности дорожного движения.

До этого автомобильный юрист Лев Воропаев сообщил, что в 2026 году техосмотр должны пройти грузовики, каршеринг, автобусы и такси, учебные и старые автомобили, а также платные пассажирские коммерческие транспортные средства.

Ранее россиянам рассказали, какие нововведения ждать от реформы техосмотра.