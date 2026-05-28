Россиянам рассказали, какие нововведения ждать от реформы техосмотра

Юрист Воропаев: техосмотр для машин старше 7 лет могут сделать ежегодным

Правительство может обязать пункты техосмотра фиксировать на видео каждый этап диагностики и передавать данные в единую систему контроля. Кроме того, для автомобилей старше 7–9 лет, вероятно, введут обязательный ежегодный техосмотр независимо от смены владельца. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Очевидно, будут ужесточены определенные требования к пунктам, которые проводят этот технический осмотр: к их техническому оснащению, квалификации сотрудников, оснащению технической части с точки зрения фото- и видеофиксации всего процесса», — рассказал юрист.

Воропаев отметил, что многие автовладельцы сегодня лишь имитируют прохождение техосмотра: формально заезжают в пункт, выдерживают паузу (которая фиксируется камерами), а затем покидают его без реальной диагностики автомобиля.

Исходя из этого, адвокат предположил, что правительство может сделать обязательным фиксацию проведения ТО на видео или фото — каждый этап диагностики и передавать эти данные в единую систему контроля.

Также возможно ужесточение требований к автомобилям старше определенного возраста — например, старше 7–9 лет: им придется проходить осмотр ежегодно вне зависимости от смены владельца, ожидает автоюрист.

Ранее правительство РФ поручило трем ведомствам обновить процедуру техосмотра.