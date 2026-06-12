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Ликсутов объявил об отмене платы за уличную парковку на два дня в Москве

Парковку в Москве сделали бесплатной с 12 по 13 июня в честь Дня России
Максим Блинов/РИА «Новости»

В столице в связи с празднованием Дня России отменена плата за уличную парковку на два дня — 12 и 13 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, такое решение принял мэр Сергей Собянин. Бесплатно оставить автомобиль можно на всех уличных парковках, в том числе в зонах с обычными тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в местах с динамическим ценообразованием.

«В праздники трафик традиционно ниже, поэтому на загруженность дорог эта мера не влияет. Просим водителей соблюдать правила остановки и стоянки», — отметил Ликсутов.

Парковки со шлагбаумом остаются платными.

До этого стало известно, что в Подмосковье с 1 декабря заработали новые платные парковки. На 33 региональных дорогах организовано 1 125 машино-мест с учетом мест для инвалидов. На территории восьми городов платные парковки появились впервые – в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щелкове.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России.

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