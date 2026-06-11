Диван забыли на проезжей части в Петербурге

В Санкт-Петербурге на КАД водитель оставил мебель. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Кто-то не довез до дачи диван из ротанга и оставил его на кольцевой у Китай города», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что диван стоит на проезжей части, при этом мебель может затруднить движение на одной из полос.

До этого на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с мотоциклистами. На место аварии прибыла бригада реанимации, которая оказала первую помощь байкерше, получившей тяжелые травмы. Также сообщается, что в результате ДТП вторая пострадавшая сломала руку и сейчас находится в шоковом состоянии.

Жена водителя легкового автомобиля уточнила, что в момент аварии скорость машины составляла около 54–56 км/ч, при этом мотоциклисты ехали без нарушений ПДД. По характеру повреждений, у машины серьезно деформирована правая часть кузова.

Ранее в Петербурге парализовало КАД.