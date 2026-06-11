В Петербурге парализовало КАД

В Санкт-Петербурге проезд на КАД затруднен. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«КАД встала в многокилометровой пробке. Проезду мешают дорожные работы», – говорится в публикации.

По данным онлайн-карт, из-за ремонта дороги образовался автомобильный затор длиной в пять километров, пробка тянется от проспекта Косыгина до Шафировского проспекта.

До этого на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с мотоциклистами. На место аварии прибыла бригада реанимации, которая оказала первую помощь байкерше, получившей тяжелые травмы. Также сообщается, что в результате ДТП вторая пострадавшая сломала руку и сейчас находится в шоковом состоянии.

Жена водителя легкового автомобиля уточнила, что в момент аварии скорость машины составляла около 54–56 км/ч, при этом мотоциклисты ехали без нарушений ПДД. По характеру повреждений, у машины серьезно деформирована правая часть кузова.

Ранее водитель автобуса, устроивший фатальное ДТП в Екатеринбурге, раскрыл детали.