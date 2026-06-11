Блогера, который оставил машину с автопилотом на дороге и ушел за чипсами, наказали

В Москве наказали блогера, который поставил машину на автопилот и ушел за чипсами

В Москве сотрудники полиции привлекли к ответственности блогера Хизри Запирова (известного как Хиз), который оставил свой автомобиль с включенным автопилотом посреди проезжей части и ушел в магазин, сообщает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские выявили видеоролик в соцсетях, на котором запечатлено, как водитель останавливает машину на оживленной улице, активирует автопилот, выходит из салона и направляется в магазин, а транспортное средство продолжает движение, создавая угрозу ДТП.

Судя по кадрам, блогер спокойно купил чипсы и газировку, после чего не спеша, под запись камеры, вернулся к машине. К тому моменту автомобиль уже продвинулся вперед в потоке, однако Хиза догнал его и сел внутрь.

Сотрудники 3-го ОСБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве установили личность 29-летнего нарушителя. В отношении него составлены два протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.29 (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении) и части 5 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки, повлекшее создание помех другим транспортным средствам).

Запиров получил известность благодаря пранкам и опасным розыгрышам. Также его имя звучало в заголовках российских СМИ при расследовании уголовного дела о мошенничестве. В марте 2022 года Хизу задержали в Москве. 9 июня 2023 года его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Блогера обвинили в том, что он возглавлял группы так называемых каперов, которые делают ставки на спорт. Вместе с сообщниками Хиза рекламировал систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Средства обманутых людей поступали на счета третьих лиц.

В июле 2025 года Запиров вышел на свободу после двух лет тюрьмы. Блогер опубликовал в своих соцсетях ролики, на которых похвастался освобождением. Одно из видео он сопроводил подписью: «Возвращение к Жизни: Время Начать Снова!».

Ранее сообщалось, что в Дубае задержали блогера-миллионника, отсидевшего в российской тюрьме.