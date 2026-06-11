Суд вынес приговор обвиняемому в краже мопеда у жены лидера «Руки вверх!»

Останкинский суд Москвы вынес приговор студенту, которого обвиняли в краже дорогостоящего электромопеда у супруги лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова — Регины Бурд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Молодого человека приговорили к трем годам принудительных работ. При этом ранее государственное обвинение просило для него четыре года принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

Сам студент свою вину так и не признал. Его адвокат настаивал на прекращении уголовного дела и вынесении оправдательного приговора.

По версии обвиняемого, он увидел объявление о якобы бесхозном мопеде в одном из Telegram-чатов. После этого через курьера он забрал технику, чтобы восстановить ее и вернуть владельцу. Студент утверждает, что обращался в полицию и публиковал посты в мотосообществах в попытках найти хозяина.

По версии же потерпевшей стороны, электромопед был куплен для сына Жукова и Бурд, а мальчик сообщил о пропаже подарка. Стоимость транспортного средства оценивается примерно в 450-451 тыс. рублей.

До этого в Москве прохожий украл телефон в момент драки на проезжей части. На размещенных в сети кадрах видно, как люди дерутся на дороге. При этом прохожий, который намеревался разнять драку, в итоге украл чужой iPhone, случайно выпавший из кармана одного из участников.

Ранее в Курске у автобуса вывалился двигатель после проезда трамвайных путей.