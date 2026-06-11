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Автомобили

«Ущерб превысит десятки миллионов»: в Тюмени затопило элитные авто

SHOT: элитные авто ушли под воду в тюменском ЖК после мощного ливня
Кадр из видео/Соцсети

В Тюмени элитный автомобили затопило после мощного ливня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На парковке ЖК «Корней» местные передвигаются или вплавь, или на «аквабайках» — утопленных мотиках. Почти полностью в воде оказались бэхи, мерсы, «ягуар» и другие элитные машины», – говорится в публикации.

Мотоциклист снял на видео последствия произошедшего. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, что десятки автомобилей находятся под водой, при этом на камеру попали водители, которые медленно идут к своим затопленным иномаркам.

По данным канала, ущерб может превысить десятки миллионов рублей. Помимо машин подтопило также лифтовые шахты и технические помещения. По словам местных жителей, такие ситуации уже были ранее.

До этого во Владимире полностью выгорел пассажирский автобус. По данным МЧС, на момент возгорания в общественном транспорте не было пассажиров. На опубликованных фото заметно, что огонь охватил машину посреди проезжей части.

Ранее машина вспыхнула на СВХ в Москве и попала на камеру.

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