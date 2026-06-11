Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Перелом черепа: челябинец жестко избил пешехода на дороге

В Челябинске мужчина сломал череп пешеходу во время дорожного конфликта
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Челябинске мужчина сломал череп своему оппоненту в момент дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«В одном из дворов на Краснопольском проспекте конфликт из-за дорожной ситуации перерос в жесткое избиение. По данным полиции, сначала произошла перепалка между женщиной и прохожим - они не поделили дорогу. Автоледи рассказала об этом супругу», – говорится в публикации.

По данным канала, 30-летний мужчина приехал для выяснения отношений и набросился на оппонента с кулаками. Пострадавшего доставили в больницу с переломом свода и основания черепа. Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого в Москве прохожий украл телефон в момент драки на проезжей части. На размещенных в сети кадрах видно, как люди дерутся на дороге. При этом прохожий, который намеревался разнять драку, в итоге украл чужой iPhone, случайно выпавший из кармана одного из участников.

Ранее мужчина напал на москвичку из-за дорожного конфликта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!