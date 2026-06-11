Перелом черепа: челябинец жестко избил пешехода на дороге

В Челябинске мужчина сломал череп своему оппоненту в момент дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«В одном из дворов на Краснопольском проспекте конфликт из-за дорожной ситуации перерос в жесткое избиение. По данным полиции, сначала произошла перепалка между женщиной и прохожим - они не поделили дорогу. Автоледи рассказала об этом супругу», – говорится в публикации.

По данным канала, 30-летний мужчина приехал для выяснения отношений и набросился на оппонента с кулаками. Пострадавшего доставили в больницу с переломом свода и основания черепа. Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого в Москве прохожий украл телефон в момент драки на проезжей части. На размещенных в сети кадрах видно, как люди дерутся на дороге. При этом прохожий, который намеревался разнять драку, в итоге украл чужой iPhone, случайно выпавший из кармана одного из участников.

Ранее мужчина напал на москвичку из-за дорожного конфликта.