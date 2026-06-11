Директора компании и водителя автобуса задержали после ДТП в Екатеринбурге

СК РФ: после ДТП в Екатеринбурге задержаны водитель автобуса и директор компании

Директор транспортной компании и водитель автобуса задержаны после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, публикуя кадры с фигурантами.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении водителя маршрутного автобуса — 49-летнего иностранного гражданина, а также 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит автобус.

В СК уточнили, что водителю вменяют в вину нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, директору транспортной компании — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, водитель маршрутного автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, спровоцировав ДТП и последующий наезд на пешеходов. Директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, в свою очередь, систематически нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние транспорта, не организовывал медицинский осмотр водителей перед выходом их на маршруты, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинения, следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

В региональном МВД в свою очередь уточнили ТАСС, что число пострадавших при ДТП в центре Екатеринбурга выросло до пяти, двоим госпитализация не потребовалась. После аварии водитель автобуса был освидетельствован — в момент ДТП был трезвым, добавили в ведомстве.

Ранее водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге, объяснил причину аварии.