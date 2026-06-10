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От 2 млн рублей: в Белоруссии появились кроссоверы Citroen локальной сборки

В дилерских центрах Белоруссии появились автомобили Citroen локальной сборки
Citroen

В Белоруссии наладили производство кроссоверов Citroen. На конвейер завода «Юнисон» (в деревне Обчак под Минском) встали современные французские модели, адаптированные для рынка ЕАЭС, выяснил журнал Motor. В гамму выпускаемой техники вошли кроссоверы Citroen C3-XR, Citroen C5 Aircross и Citroen C5 X.

Самым доступным вариантом является Citroen C3-XR стоимостью 75 тыс. белорусских рублей (2 млн российских рублей). Его длина составляет 4288 мм, а в качестве силового агрегата высутпает связка 116-сильного мотора и 6-ступенчатого «робота».

До этого марка Belgee прекратила продажи своего самого популярного кроссовера.

В настоящее время на сайте белорусского бренда в России присутствуют только три модели – S50, Х70 и Х50+. Последняя модель появилась в марте этого года, прийдя на смену автомобилю Х50.

Долгое время именно X50 носил статус самой популярной машины марки Belgee на российском рынке. По итогам 2025 года было продано 38 304 шт. X50, 26 146 шт. X70 и 3614 шт. S50.

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