Грузовик протаранил группу людей на западе Украины

«Страна.ua»: в Закарпатье грузовик врезался в людей, выходивших из автобуса

В Закарпатской области на западе Украины грузовик врезался в людей, выходивших из маршрутного автобуса. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале, опубликовав кадры с места происшествия.

По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика потерял сознание за рулем. В результате автомобиль въехал в группу людей. Двух человек спасти не удалось, еще трое ранены.

На одном из снимков можно увидеть грузовик, стоящий напротив автобуса. Рядом с маршруткой лежит мужчина, накрытый белой тканью. Место происшествия огорожено лентой.

До этого автомобиль на большой скорости въехал в группу людей в немецком городе Лейпциге. По данным газеты Berliner Zeitung (BZ), не менее двух человек получили травмы, не совместимые с жизнью. Кроме того, как минимум восемь человек пострадали, сообщило немецкое издание Bild. Полиция Лейпцига оперативно задержала предполагаемого преступника. Правоохранительные органы охарактеризовали ситуацию как «неясную».

Ранее более 20 человек пострадали из-за наезда авто на толпу в Лос-Анджелесе.