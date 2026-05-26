ГАЗ впервые представил «ГАЗель» с «роботом»

ГАЗ показал на выставке COMVEX «ГАЗель» с роботизированной коробкой передач
На выставке COMVEX 2026 в Москве компания ГАЗ представила опытный образец «ГАЗели» с роботизированной коробкой передач. Как сообщили представители завода порталу Motor, решение о запуске в серию будет зависеть от реакции посетителей и реального спроса со стороны потребителей — если рынку потребуется такая машина, ГАЗ готова начать ее серийный выпуск.

Ключевая особенность представленной «ГАЗели» — роботизированная коробка передач с ручным управлением, созданная в первую очередь для водителей с ограниченными физическими возможностями. По сути, это обычная «механика» с одним сухим сцеплением, но функции переключения передач и выжима педали взяли на себя два электронных актуатора.

Как рассказали инженеры Горьковского автозавода, настройка этих приводов оказалась серьезной технической задачей — однако с ней удалось справиться. По всей видимости, разработка велась собственными силами инженерного центра ГАЗа без привлечения сторонних подрядчиков.

До этого стало известно, что Горьковский автозавод на выставке COMVEX 2026 в Москве представил универсальную безрамную платформу для нового поколения легких коммерческих автомобилей.

Ранее Volga объявила цены на седан C50 и кроссоверы K40 и K50.

 
