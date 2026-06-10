Выяснилось, почему электромобили сложнее в обслуживании

Электрокары заметно проще машин с ДВС по механической части, но сложнее по электротехнике и программному обеспечению. Такое мнение агентству «Автостат» высказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

По его словам, у электромобиля меньше узлов, которые могут ломаться: нет масла, сложной трансмиссии, выхлопной системы, топливной аппаратуры, турбин. Электромотор конструктивно проще, многие элементы требуют минимального обслуживания.

Помимо обращений по подвеске, тормозной системе и рулевому управлению, владельцы электромобилей нередко приезжают на СТО с жалобами на ошибки по силовой электронике и системам зарядки. Это могут быть проблемы с инверторами, DC-DC-преобразователями, реле, контакторами, датчиками тока и напряжения. Также случаются проблемы с шинами: неравномерный износ резины, грыжи, деформация дисков, отметил Ершов.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.