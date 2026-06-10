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Раскрыты личности сотрудников МЧС, которые не выжили в фатальном ДТП в Грозном

В Грозном двое сотрудников МЧС не выжили в жестком ДТП
МЧС России

В Грозном автомобиль влетел в депо пожарной части, двое сотрудников МЧС не выжили. Об этом сообщает 112.

«Трагедия произошла утром во время смены караула. Легковой автомобиль на высокой скорости протаранил ворота пожарной части и влетел на территорию депо», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП 22-летний командир отделения Умар Дишниев и 33-летний старший пожарный Мовсар Авдуев получили травмы, несовместимые с жизнью. В МЧС отметили, что мужчины пользовались заслуженным уважением у сослуживцев. За годы работы они неоднократно участвовали в тушении пожаров и спасении людей.

Инцидент произошел 10 июня. На место ДТП выезжала бригада скорой помощи: медики госпитализировали еще четырех пострадавших в аварии, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. Появились кадры с места аварии.

Ранее мужчина упал с высоты на капот Kia и разбился.

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