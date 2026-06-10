Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

Автоконцерн Mercedes начнет сотрудничать с компанией, поставляющей дроны Украине

Spiegel: Mercedes оснастит внедорожники системами борьбы с БПЛА
Evgeniy Maloletka/AP

Немецкий автоконцерн Mercedes планирует объединиться с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, который, в частности, поставляет дроны-перехватчики Украине. Об этом пишет Der Spiegel.

Компании хотят создать мобильные группы антидронной обороны на базе военных внедорожников Mercedes G-класса. Машины оснастят системами Drone Defender от стартапа. По задумке, эти группы будут защищать объекты критической инфраструктуры Германии от беспилотников.

Антидронные системы можно будет применять как прямо с мобильной платформы, так и после развертывания на земле. Кроме защиты инфраструктуры, платформы могут использоваться в зоне боевых действий — например, в составе группы с командным центром на базе малотоннажного Sprinter.

Издание отмечает, что это очередной пример сближения немецкого автопрома с ВПК на фоне кризиса в автомобильной отрасли из-за конкуренции с китайскими производителями.

Стартап Tytan Technologies основан в 2023 году, часть финансирования он получил от Фонда инноваций НАТО. В январе Бундесвер заказал у него дроны-перехватчики для защиты военных объектов. Летом компания откроет новый завод в Мюнхене, который к концу года сможет выпускать до 3 тыс. беспилотников в месяц.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!