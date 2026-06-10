Автоконцерн Mercedes начнет сотрудничать с компанией, поставляющей дроны Украине

Немецкий автоконцерн Mercedes планирует объединиться с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, который, в частности, поставляет дроны-перехватчики Украине. Об этом пишет Der Spiegel.

Компании хотят создать мобильные группы антидронной обороны на базе военных внедорожников Mercedes G-класса. Машины оснастят системами Drone Defender от стартапа. По задумке, эти группы будут защищать объекты критической инфраструктуры Германии от беспилотников.

Антидронные системы можно будет применять как прямо с мобильной платформы, так и после развертывания на земле. Кроме защиты инфраструктуры, платформы могут использоваться в зоне боевых действий — например, в составе группы с командным центром на базе малотоннажного Sprinter.

Издание отмечает, что это очередной пример сближения немецкого автопрома с ВПК на фоне кризиса в автомобильной отрасли из-за конкуренции с китайскими производителями.

Стартап Tytan Technologies основан в 2023 году, часть финансирования он получил от Фонда инноваций НАТО. В январе Бундесвер заказал у него дроны-перехватчики для защиты военных объектов. Летом компания откроет новый завод в Мюнхене, который к концу года сможет выпускать до 3 тыс. беспилотников в месяц.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.