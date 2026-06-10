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Автомобили

В США хотят полностью запретить китайские автомобили

В США планируется запретить китайские автомобили в рамках защиты нацбезопасности
Виталий Аньков/РИА Новости

Два американских конгрессмена внесли законопроект под названием Protecting America from Chinese Cars Act — «Закон о защите Америки от китайских автомобилей». Они предлагают тотальный запрет на ввоз в США машин китайского происхождения, сообщает Arstechnica.

Под ограничение попадают не только готовые автомобили, собранные в КНР, но и те, что были разработаны в Китае. Кроме того, запрет коснется компаний, в которых китайскому бизнесу принадлежит более 15% акций. Под это определение попадают, например, Volvo и Polestar, частично принадлежащие Geely.

Особое внимание авторы законопроекта уделили ситуации на границах с Канадой и Мексикой, где китайские автомобили набирают популярность. Сенаторы хотят запретить даже однодневные туристические поездки на таких машинах через границу.

При этом небольшая лазейка остается — ввозить такие авто можно будет по специальному разрешению и под строгим надзором.

Авторы инициативы — сенаторы от штата Мичиган, центра американского автопрома. Формально они заявляют, что речь идет о национальной безопасности: якобы подключенные к интернету китайские машины могут собирать данные о военных объектах и составлять карты местности. Однако издание Arstechnica называет реальной целью защиту локальных производителей от китайской экспансии.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов. Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, на которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили получили скидки в начале лета.

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