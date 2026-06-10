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Автомобили

Россияне бросились скупать новые автомобили Mazda

Продажи новых автомобилей Mazda в России в мае выросли в 5,2 раза
Mazda

Российский рынок продолжает показывать аномальный рост популярности Mazda. В мае 2026 года на учёт встало 1,4 тыс. новых автомобилей бренда — это в 5,2 раза больше (+423%), чем в мае прошлого года (267 штук). Об этом в своем в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

С января по май россияне приобрели 9,9 тыс. машин Mazda — это в 9,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (977 шт.).

Кроссовер Mazda CX-5 обеспечил более 90% всех регистраций — его выбрали 8,5 тыс. покупателей. Остатки продаж распределились между CX-50 (4,2%) и CX-30 (2,2%).

Важный контекст: почти все машины — китайской сборки. На автопром КНР приходится 94% всех поставляемых в Россию автомобилей Mazda, отметил Целиков.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили получили скидки в начале лета.

 
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