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Назло Land Cruiser 300: Hongqi выпустит первый рамный внедорожник

Hongqi анонсировала первый в истории марки рамный внедорожник
Hongqi

Премиальный автомобильный бренд из Китая Hongqi официально раскрыл имя своего амбициозного проекта – первого в истории марки рамного внедорожника. Новинка получила название G919, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского офиса марки.

В стандартной комплектации автомобиль будет иметь усиленный передний бампер, силовые пороги, буксировочные проушины, экспедиционный багажник, внешние светодиодные прожекторы, а также крепления для запасного колеса или дополнительного кейса.

До этого российская марка Esteo раскрыла характеристики нового кроссовера MX.

Esteo выводит на российский рынок две модификации MX — «Премиум» и «Флагман». Обе версии оснащаются идентичной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового турбомотора TGDI (197 л.с.), восьмиступенчатого «автомата» и системы полного привода.

Габариты Esteo MX составляют 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2800 мм.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей.

Ранее в продаже появился рамный 435-сильный пикап Nissan.

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