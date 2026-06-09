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Россияне могут стать обладателями Bugatti Mistral, заплатив 6 млн рублей

В России появились копии Bugatti Mistral по цене от 6 млн рублей
Bugatti

Российское ателье Sestarini из Краснодара наладило изготовление реплик Вugаtti Мistrаl в натуральную величину (масштаб 1:1) с полной сборкой автомобиля под ключ. Базовая версия реплики стоит 6 млн рублей. Об этом сообщает журнал Motor.

«Заказчик машины получит не статичный экспонат, а полноценный автомобильный проект, в котором будут воссозданы пропорции, фирменная «подкова» Вugаtti, боковая линия и характер открытого гиперкара», — пишет издание.

За основу спайдера Bugatti W16 Mistral, который копирует российская реплика, взята модель Chiron, но родстер достаточно сильно отличается от купе и внешне, и конструктивно.

Двигатель W16 объемом 8,0 л c четырьмя турбокомпрессорами развивает 1600 л.с. и 1600 Нм, повторяя характеристики купе Chiron Super Sport. Максимальная скорость — 420 км/ч.

Всего было выпущено 99 экземпляров спайдера, и все они оказались распроданы до первого публичного показа. Цена каждого «Мистраля» составляет около пяти миллионов евро.

Ранее стало известно, какой автомобиль взорвался на юго-западе Москвы.

 
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