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Автомобили

Стало известно, какой автомобиль взорвался на юго-западе Москвы

Mash: на юго-западе Москвы произошел взрыв в автомобиле Zeekr
Zeekr

Взрыв на юго-западе Москвы произошел в китайском автомобиле Zeekr. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Взрыв в автомобиле Zeekr на юго-западе Москвы — после хлопка из-под капота припаркованной машины повалил дым. По данным Mash, возгорание потушили очевидцы», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел на парковке на пересечении улиц Введенского и Бутлерова, прилегающую территорию оцепили.

Telegram-канал Shot уточняет, что возгорание ликвидировали спасатели, его очаг был под капотом китайского электрокара. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого стало известно, что в автомобиле на юго-западе Москвы произошел хлопок.

Ранее в Балашихе взорвался автомобиль.

 
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