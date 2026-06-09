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Представлено третье поколение кроссовера Audi Q7

Audi рассекретила третье поколение кроссовера Q7
Audi

Audi официально представила третье поколение флагманского кроссовера Q7. Автомобиль получил полностью переработанный дизайн, он построен на новой платформе. На европейском рынке Q7 будет продаваться только с дизелями, на американском — с бензиновыми моторами.

У нового Q7 массивная решетка Singleframe с возможностью внедрения подсветки, двухъярусная головная оптика с ходовыми огнями над основными фарами. Инженеры немецкого автопроизводителя также отказались от скрытых дверных ручек в пользу классических, под естественный хват. В зависимости от комплектации, для автомобиля предусмотрены колесные диски диаметром от 20 до 23 дюймов. Новый Audi Q7 предлагается с пятью, шестью или семью местами.

Руль в автомобиле с сенсорными кнопками, также предусмотрена панорамная крыша с регулируемым уровнем затемнения. В Европе автомобиль получит 3,0-литровый дизель V6 мощностью 231 или 299 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая АКП и фирменный полный привод. Для рынка США обещают бензиновые V6 2.9 (429 л.с.) и V8 4.0 (591 л.с.). Последний полагается спортивной версии SQ7. Цены в Германии стартуют от 87,9 тыс. евро (8,4 млн рублей), заказы принимаются с июня 2026 года, а первые машины прибудут к клиентам в сентябре.

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