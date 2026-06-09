Россия вылетела из топ-5 европейских авторынков по итогам весны

Российский авторынок опустился на шестое место в Европе по итогам мая

Российский автомобильный рынок, занимавший в апреле пятое место в Европе, по итогам мая 2026 года опустился на шестую позицию. К такому выводу пришли эксперты агентства «Авостат», изучив данные консалтинговой компании GlobalData.

По данным портала, лидером европейских продаж в мае стала Германия — 239,4 тыс. автомобилей (+0,1% к прошлому году). На второе место поднялась Великобритания с результатом 160,7 тыс. машин (+7,1%). Третью строчку заняла Италия — 150,1 тыс. штук (+7,7%). Четвертой осталась Франция — 128,5 тыс. автомобилей (+3,7%). Пятерку лидеров замыкает Испания — 111,9 тыс. машин (-0,8%).

Если учитывать Россию при подсчете европейского авторынка, наша страна оказалась на шестом месте. По данным АО «ППК», в мае 2026 года в России было продано 109,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 20,5% больше, чем год назад.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

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