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Автомобили

Видео: в Сибири медики вытащили мужчину из пылающей машины

В Сибири медики вытащили водителя из горящей иномарки и попали ан видео

В Новосибирской области медики спасли мужчину из горящего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. ДТП Новокузнецк».

«Медики, направляясь с пациенткой в больницу заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились к месту происшествия, вытащили водителя из пылающего авто и оказали ему первую помощь. Позже вызвали дополнительную бригаду скорой», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило машину полностью. На записи также заметно, что недалеко от горящей иномарки фельдшеры оказывают помощь водителю, который лежит на траве.

До этого в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на автодороге не сообщается.

Кроме того, в Уфе столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл.

Ранее машина с гаишниками опрокинулась в ДТП на юге Москвы.

 
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