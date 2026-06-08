Видео: фуры разбились и парализовали МКАД

В Москве на МКАД столкнулись два большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

По данным канала, ДТП произошло на 47 километре МКАД. На размещенных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят два разбитых большегруза: у машин смяты кузова, при этом у одного из автомобилей серьезно повреждена водительская кабина. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На месте собрались люди, при этом движение на двух полосах проезжей части было затруднено. О пострадавших не сообщается.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь. Затем вызвали дополнительную бригаду скорой.

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