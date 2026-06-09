В Госдуме предложили отменить штраф для автомобилистов за забытые права

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с инициативой отменить административные штрафы для автомобилистов, которые забыли документы, но чьи данные можно проверить через электронные системы. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР предлагает упразднить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки - если данные подтверждаются в системе, никаких санкций быть не должно», - сказал ТАСС Слуцкий.

По мнению парламентария, действующий штраф за отсутствие документов (500 рублей) изначально задумывался для контроля ПДД и страховых требований. Однако сегодня инспекторы благодаря электронным базам могут мгновенно проверить все удаленно. При этом наказание не разделяет умысел и забывчивость: водитель, оставивший права дома, отвечает так же, как человек без прав как таковых.

4 мая правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года. В публикации отмечается, что были внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений.

Ранее сообщалось, что в России расширят список оснований для аннулирования водительских прав.