В Подмосковье подросток без прав устроил ДТП с пострадавшими

В подмосковной Шатуре в ДТП не выжила 17-летняя пассажирка легковушки, еще двое подростков попали в больницу с травмами. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МВД по Московской области.

В ведомстве рассказали, что авария произошла 8 июня около 20:00 на 5 км автодороги Кривандино — Рошаль — Мишеронский. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

По предварительным данным, 17-летний юноша без права управления автомобилем за рулем Changan не справился с управлением, съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево.

В конце мая в Ногайском районе Дагестана 7-летний мальчик не выжил в ДТП. Авария произошла в вечером на 40-м км автодороги из Кочубея в Минеральные Воды. Предварительно, 50-летний водитель Mercedes не справился с управлением, поэтому машина тоже съехала в кювет и перевернулась. Он сам, 39-летняя женщина и четверо детей в возрасте от девяти до 16 лет попали в больницу.

Ранее инструктор по вождению переехал 16-летнего ученика.