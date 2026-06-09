Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

Автоэксперт оценил перспективы российского кроссовера Umo 8

Автоэксперт Забелин: кроссовер Umo 8 может стать популярным в России
EVM

Если кроссоверы Umo 8, перелицованные GAC S7, собираемые на мощностях автозавода «Москвич», будут по приемлемой цене, то такие машины станут относительно массовыми. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Евгений Забелин.

«Эту модель в России распробовали, она набирает популярность. И если проект Umo установит адекватную цену или, может быть, в случае локализации, сделает ее еще более низкой, машину ждет успех. Потому что, как минимум, в запасе компании есть утилизационный сбор, который в случае локализации будет возвращаться. А это — 1,5 млн рублей за каждый автомобиль», — считает Забелин.

До этого компания EVM представила на российском рынке новый полноразмерный гибридный кроссовер UMO 8, который относится к классу D-SUV и оснащается полным приводом.

Модель получила последовательную гибридную установку REEV с бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. и двумя электромоторами, суммарная отдача системы составляет 340 лошадиных сил. Запас хода кроссовера достигает 867 км, а разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.

Ранее в России выставили на продажу особую версию «Гелендвагена».

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!