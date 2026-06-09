Автоэксперт оценил перспективы российского кроссовера Umo 8

Если кроссоверы Umo 8, перелицованные GAC S7, собираемые на мощностях автозавода «Москвич», будут по приемлемой цене, то такие машины станут относительно массовыми. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Евгений Забелин.

«Эту модель в России распробовали, она набирает популярность. И если проект Umo установит адекватную цену или, может быть, в случае локализации, сделает ее еще более низкой, машину ждет успех. Потому что, как минимум, в запасе компании есть утилизационный сбор, который в случае локализации будет возвращаться. А это — 1,5 млн рублей за каждый автомобиль», — считает Забелин.

До этого компания EVM представила на российском рынке новый полноразмерный гибридный кроссовер UMO 8, который относится к классу D-SUV и оснащается полным приводом.

Модель получила последовательную гибридную установку REEV с бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. и двумя электромоторами, суммарная отдача системы составляет 340 лошадиных сил. Запас хода кроссовера достигает 867 км, а разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.

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