В России представили гибридный кроссовер UMO 8 с полным приводом

Компания EVM представила на российском рынке новый полноразмерный гибридный кроссовер UMO 8, который относится к классу D-SUV и оснащается полным приводом, сообщает ТАСС.

Автомобиль собирается на мощностях завода «Москвич» в партнерстве с «Яндексом». Модель получила последовательную гибридную установку REEV с бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. и двумя электромоторами, суммарная отдача системы составляет 340 лошадиных сил. Запас хода кроссовера достигает 867 км, а разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.

В машине доступны новые «Яндекс Карты» с улучшенной навигацией, онлайн-светофорами и картой электрозаправок. Также предусмотрен зимний пакет с обогревом лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса, а также антикоррозийная защита. Цены на автомобиль не сообщаются.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.