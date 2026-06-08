Без права ездить по дорогам: в России выставили на продажу особую версию «Гелендвагена»

Motor: в продаже возникло багги от марки Brabus на агрегатах «Гелендвагена»

В продаже возникло багги Brabus Crawler, которых было сделано только 15 штук. За машину 2025 года выпуска и с пробегом 15 км предлагается заплатить 88 млн рублей. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor. Brabus Crawler не имеет допуска на дороги общего пользования.

Brabus Crawler имеет стальной пространственный каркас, на котором смонтированы модернизированные агрегаты Mercedes Gelaendewagen. При этом алюминиевые рычаги передней независимой подвески и крепление заднего неразрезного моста имеют оргинальную конструкцию.

В качестве силового агрегата выступает Brabus Rocket 900, который создан на основе серийного двигателя AMG V8. Его рабочий объем составляет 4,4 л, а максимальная мощность и крутящий момент — 900 л.с. и 1250 Нм. В трансмиссии работает классический 9-ступенчатый «автомат».

До этого сообщалось, что российские продавцы смогли ввезти родстер Mercedes-Maybach SL. Поставки автомобилей такого класса заблокированы властями Евросоюза, но фирмы, занятые поставками техники по системе параллельного импорта, смогли ввезти родствер на территорию России.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience стоит 35 млн рублей. Автомобиль укомплектован 4-литровым битурбомотором V8 мощностью 585 л.с., 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic полным приводом и полноуправляемым шасси.

Ранее стало известно, что Audi впервые обошла по продажам BMW и Mercedes на российском рынке.