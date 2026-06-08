Водителям раскрыли, грозит ли штраф за просроченную аптечку в авто

С 2023 года автомобилисты могут не возить в бардачке аптечку. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«У нас в 2023 году, в сентябре месяце, были внесены изменения в приложение к правилам дорожного движения, касающиеся перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. И там был исключен пункт о том, что водитель обязан при себе иметь (то есть в автомобиле) аптечку», – сообщил адвокат.

По его словам, в настоящее время российское законодательство не предусматривает штраф за отсутствие в автомобиле аптечки или за истекший срок ее годности. Такое нарушение не влечет административной ответственности для водителей.

До этого автомобильный юрист Сергей Смирнов рассказал, что попытка «договориться» с гаишником часто заканчивается уголовным делом.

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