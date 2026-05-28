Водителям рассказали, как избежать провокации на взятку на дороге

Намек сотрудника дорожно-патрульной службы на взятку, принятый всерьез, может закончиться уголовным делом против водителя. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Сергей Смирнов.

«Если сотрудник ДПС своими действиями, поведением намекает на то, что может закрыть глаза на совершенное водителем правонарушение, тут совет один простой: ни в коем случае не предлагать денежные средства за то, чтобы вопрос был закрыт. Потому что, как правило, это как раз закончится обвинением во взяточничестве», — сообщил юрист.

По его словам, попытки водителя договориться с инспектором ГИБДД или согласиться на неофициальное решение могут обернуться не административным штрафом и не лишением прав, а реальным уголовным наказанием вплоть до лишения свободы. Эксперт призывает ни в коем случае не соглашаться на подобные предложения и самому их не делать. Все действия следует совершать строго в рамках действующего законодательства.

Если автомобилист сомневается в своей вине или замечает процессуальные несостыковки, на это необходимо обращать внимание и добиваться справедливого решения. В случаях, когда имеются законные основания (например, процессуальные нарушения), нужно настаивать на прекращении дела.

