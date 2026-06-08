Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

«Хотела выпрыгнуть из машины на ходу»: пьяные пассажиры напали на таксиста

В Барнауле пьяный пассажир побил таксиста после поездки и попал на камеру

В Барнауле пассажир побил водителя после поездки. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

«Мужчина взял заказ. Во время поездки нетрезвые пассажиры требовали включить музыку «на все деньги», на отказ женщина хотела выпрыгнуть из машины на ходу, всю дорогу оскорбляли, а после остановки ее возлюбленный дал пощечину водителю», – говорится в публикации.

Водитель возмутился работой сервиса, поскольку считает, что он имеет право знать данные пассажиров, поскольку без этой информации мужчина не может написать заявление в полицию.

До этого в городе Мурино Ленинградской области пассажирка автобуса напала на девушку и облила ее кефиром. В социальных сетях девушка сообщила, что утром она возвращалась с работы домой на маршрутке. В салоне к ней подсела незнакомка в капюшоне и темных очках, которая внезапно начала толкать девушку и оскорблять ее. При этом водитель никак не реагировал на происходящее в салоне, поскольку всю дорогу разговаривал по телефону.

Ранее москвич спалил иномарку возлюбленной и попал на камеру.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!