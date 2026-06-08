«Хотела выпрыгнуть из машины на ходу»: пьяные пассажиры напали на таксиста

В Барнауле пьяный пассажир побил таксиста после поездки и попал на камеру

В Барнауле пассажир побил водителя после поездки. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

«Мужчина взял заказ. Во время поездки нетрезвые пассажиры требовали включить музыку «на все деньги», на отказ женщина хотела выпрыгнуть из машины на ходу, всю дорогу оскорбляли, а после остановки ее возлюбленный дал пощечину водителю», – говорится в публикации.

Водитель возмутился работой сервиса, поскольку считает, что он имеет право знать данные пассажиров, поскольку без этой информации мужчина не может написать заявление в полицию.

До этого в городе Мурино Ленинградской области пассажирка автобуса напала на девушку и облила ее кефиром. В социальных сетях девушка сообщила, что утром она возвращалась с работы домой на маршрутке. В салоне к ней подсела незнакомка в капюшоне и темных очках, которая внезапно начала толкать девушку и оскорблять ее. При этом водитель никак не реагировал на происходящее в салоне, поскольку всю дорогу разговаривал по телефону.

Ранее москвич спалил иномарку возлюбленной и попал на камеру.