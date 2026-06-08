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Облила кефиром: петербурженка напала на девушку в автобусе и попала на видео

В Ленобласти пассажирка автобуса с кефиром напала на девушку

В городе Мурино Ленинградской области пассажирка автобуса напала на девушку и облила ее кефиром.Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Как рассказала девушка в своих соцсетях, накануне утром она ехала с работы домой на маршрутке 205а от проспекта Просвещения в сторону Ручьевского проспекта. Вскоре к ней подсела незнакомка в темных очках и капюшоне. Внезапно женщина начала толкать девушку и осыпать оскорблениями», – говорится в публикации.

По словам пассажирки, она никак не провоцировала нарушительницу. При этом, когда девушка достала камеру, чтобы снять происходящее, злоумышленница облила ее белой жидкостью, похожей на кефир.

Пострадавшая также сообщила, что водитель никак не реагировал на происходящее в салоне, поскольку всю дорогу разговаривал по телефону. Кроме того, когда мужчина заметил, что автобус запачкан белой жидкостью, он спросил у девушки, будет ли она это убирать.

Ранее москвич спалил иномарку возлюбленной и попал на камеру.

 
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