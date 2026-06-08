Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

Газель вспыхнула на МСД в Москве и попала на камеру

В Москве на видео сняли полыхающую Газель

В Москве на МСД загорелся грузовик. Об этом сообщаетм Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, МСД возле Пролетарского проспекта, горит «ГАЗель», – говорится в публикации.

Водитель запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, что транспорт горит на проезжей части, при этом пламя охватило только переднюю часть автомобиля. О состоянии водителя не сообщается. На записи также заметно, что из-за пожара движение затруднено: машины едут медленно и собираются в пробку.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь. Затем вызвали дополнительную бригаду скорой.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее машина с гаишниками опрокинулась в ДТП на юге Москвы.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, схема с «сертификатом грибника» и препараты для лечения опухоли мозга. Что нового к утру 8 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!