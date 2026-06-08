Газель вспыхнула на МСД в Москве и попала на камеру

В Москве на МСД загорелся грузовик. Об этом сообщаетм Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, МСД возле Пролетарского проспекта, горит «ГАЗель», – говорится в публикации.

Водитель запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, что транспорт горит на проезжей части, при этом пламя охватило только переднюю часть автомобиля. О состоянии водителя не сообщается. На записи также заметно, что из-за пожара движение затруднено: машины едут медленно и собираются в пробку.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь. Затем вызвали дополнительную бригаду скорой.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее машина с гаишниками опрокинулась в ДТП на юге Москвы.