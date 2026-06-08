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Машино-место в новостройках Москвы подорожало на 46% за год

«Ъ»: средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы достигла 5,4 млн рублей
AlexandrinaZ/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость машино-мест в столичных новостройках («старая» Москва) за последние 12 месяцев выросла на 46%, достигнув в среднем 5,4 миллиона рублей за лот. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании Ricci.

Основными причинами удорожания аналитики называют сокращение объема предложения на фоне стабильного спроса и повышение себестоимости строительства. За год количество продаваемых машино-мест снизилось на 44%, до 3,2 тыс. Девелоперы все чаще закладывают разрешенный законом минимум парковок — с конца 2024 года норматив был снижен с 350 до 257 мест на 1 тыс. квартир.

Кроме того, изменилась структура экспозиции: доступные лоты в комфорт- и бизнес-классе сократились на 33% и 60% соответственно, тогда как выросла доля увеличенных машино-мест и мест с зарядками для электрокаров. Удорожание материалов, рабочей силы и проектного финансирования также транслируется в цену.

До этого стало известно, что в Подмосковье с 1 декабря заработали новые платные парковки. На 33 региональных дорогах организовано 1 125 машино-мест с учетом мест для инвалидов. На территории восьми городов платные парковки появились впервые – в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щелкове.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России.

 
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