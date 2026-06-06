Москвичам напомнили о перекрытиях улиц в центре города 7 июня

В связи с проведением забега 7 июня 2026 года будет перекрыто несколько улиц в центре города, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение будет закрыто: на Цветном бульваре, на Олимпийском проспекте, на улицах Дурова и Делегатская, в боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады. С 00:01 до окончания мероприятия на всех участках ограничений будет запрещена парковка», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что перекрытия движения транспорта вводятся из-за проведения «Красочного забега» и призвали граждан для поездок в район его проведения использовать метро.

До этого стало известно, что в Госдуме призвали срочно принять поправки в ПДД и КоАП для того, чтобы обеспечить жесткое законодательное регулирование езды на питбайках.

Ранее в России вдвое подскочил спрос на автоинструкторов-психологов.