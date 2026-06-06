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В Госдуме призвали поднять возраст для езды на питбайках

Депутат Миронов: надо ограничить езду несовершеннолетних на питбайках
BLGKV/Shutterstock/FOTODOM

Необходимо срочно принять поправки в ПДД и КоАП для жесткого законодательного регулирования езды на питбайках. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«В подмосковном Домодедово трехлетний малыш разбился на питбайке. Катал его одиннадцатилетний сосед — хозяин питбайка. Они не выезжали на дорогу, формально почти ничего не нарушили. Разве что за руль питбайка сейчас можно садиться не с трех, а с пяти лет. И что это за нормы?! Нормы кривые, недостаточные, которые убивают детей! В прошлом году произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках. В этом году счет маленьким жертвам давно открыт. Нужно срочно ужесточать регулирование, прописывать четкие нормы в ПДД и КоАП, как мы предложили еще год назад», — сказал Миронов.

Парламентарий добавил, что в июне прошлого года лидер СР направил ряд предложений по данной теме в правительство. Их, по его словам, поддержали МВД, Минтранс, Росстандарт, но окончательных решений так и не принято.

«Предложения нужно принимать. Надо запрещать езду несовершеннолетних на питбайках, вводить административное наказание для взрослых, которые детей сажают за руль. Нужно четко определить статус питбайков. Если это спортинвентарь, как считается сейчас, то ездить на нем должно быть разрешено только на специальных трассах, под контролем инструкторов. При этом есть модели, которые не уступают по мощности и скорости мотоциклам. Значит, для них нужно вводить обязательные требования регистрации ТС, наличия водительских прав. И, конечно, никаких детей — ни пяти, ни десяти лет — на дорогах быть не должно!» — заключил Миронов.

Ранее в Госдуме выступили против снижения нештрафуемого порога скорости в 10 раз.

 
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