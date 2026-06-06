Спрос на автоинструкторов-психологов вдвое подскочил в России

В России резко увеличился спрос на услуги автоинструкторов с квалификацией психолога, которые помогают обучающимся справляться с тревогой за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

«Спрос на автоинструкторов для тревожников за год вырос почти в 2 раза — школы берут на работу психологов, которые учат не только парковаться, но и не паниковать за рулём», — отмечается в публикации.

Психолог-автоинструктор Нина Помогаева рассказала «Shot Проверке», что в настоящее время около 80% запросов клиентов связаны с тревогой за рулем, и с такой проблемой чаще всего обращаются люди в возрасте от 30 до 50 лет, которые ранее попадали в ДТП, имеют неудачный опыт обучения вождению с родственниками и боятся выезжать в транспортный поток.

По ее словам, если страх связан с ДТП или травмой, для его преодоления требуется отдельная психологическая работа.

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